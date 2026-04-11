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Aus: Ausgabe vom 11.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Literatur

Die Erste

Die argentinische Schriftstellerin Samanta Schweblin hat den erstmals vergebenen spanischen Aena-Literaturpreis gewonnen. Die in Berlin lebende 48jährige erhielt die Auszeichnung für ihren auch auf Deutsch erschienenen Erzählungsband »El buen mal« (»Das gute Übel«, Suhrkamp). Das Werk wurde zum besten spanischsprachigen Buch des Jahres 2025 gewählt. Der »Premio Aena« ist mit einer Million Euro dotiert. (dpa/jW)

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