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Aus: Ausgabe vom 11.04.2026, Seite 2 / Inland
Protest gegen Rheinmetall

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Anadolu Agency/IMAGO

Erneut haben Mitglieder der Gruppe »Peacefully against Genocide« in Berlin gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall protestiert. Am Freitag morgen klebten sich insgesamt sieben von ihnen auf die Zufahrt zum Werksgelände im Wedding. Die Polizei räumte sie schließlich, sprach Platzverweise aus und leitete Ermittlungsverfahren ein.

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