Brüssel. Die belgische Radsportlegende Eddy Merckx plagen neuerliche gesundheitliche Probleme. Wie die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Donnerstag berichtete, befindet sich der 80jährige seit einer Woche wegen einer Hüftinfektion im Krankenhaus. Merckx erklärte dem Blatt, die Ärzte könnten die Ursache nicht finden, »und da die Antibiotika kaum wirken, planen sie, mich nächsten Montag erneut zu operieren«. Er habe, ergänzte Merckx, »die Nase voll«. Seit einem Radunfall im Dezember 2024 wurde er sechsmal operiert. (sid/jW)