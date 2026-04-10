Der Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie sein Management und die Filmagentur Reinholz der dpa bestätigten. Seinem langjährigen Manager Michael Stark habe Adorf mit auf den Weg gegeben, dass er sich bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue bedanke. Adorf gehörte zu den wichtigsten deutschen Film- und Fernsehschauspielern der Nachkriegsgeschichte. Er spielte u. a. in »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« (1975), »Die Blechtrommel« (1979), »Lola« (1981) und »Der Schattenmann« (1996). Ein Nachruf folgt. (dpa/jW)