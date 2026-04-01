Monte-Carlo. Die Marathonläufer ermitteln ihre Weltmeister von 2030 an jährlich in einer eigenständigen Meisterschaft und nicht mehr im Rahmen der Leichtathletik-WM. Das gab der internationale Dachverband World Athletics bekannt, der von einer strategischen Entscheidung zugunsten der Zukunft des Langstreckenlaufs schreibt. 2027 in Beijing und 2029 – für die Titelkämpfe bewirbt sich unter anderem München – werden die Medaillen noch bei der WM vergeben. Als Ausrichter für die Premiere 2030 ist Athen im Gespräch. »Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Weltmeisterschaft im Marathon zu prüfen«, sagte der Brite Sebastian Coe, Präsident von World Athletics. (dpa/jW)