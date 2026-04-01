Lissabon/London. England stellt auch in der kommenden Saison mindestens fünf Teilnehmer an der Fußball-Champions-League. Der Sieg des FC Arsenal am Dienstag bei Sporting Lissabon (1:0) sicherte der Premier League auch rechnerisch den Extrastartplatz. Profitieren könnte der FC Liverpool, der aktuell knapp vor dem FC Chelsea den fünften Rang belegt. (sid/jW)