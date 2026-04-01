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Aus: Ausgabe vom 09.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Salzburger Festspiele

Erst mal mit ihr

Nach einem Streit um die Führungskultur bei den Salzburger Festspielen übernimmt die deutsche Theatermanagerin Karin Bergmann vorläufig die künstlerische Leitung des Festivals. Wie das Festspielkuratorium mitteilte, folgt Bergmann als Übergangsintendantin auf den Österreicher Markus Hinterhäuser, der die renommierten Festspiele nach einem Konflikt mit dem Aufsichtsgremium verlassen hatte. Während das Gremium seine dauerhafte Nachfolge klärt, übernimmt Bergmann voraussichtlich bis 2027 die Leitung. (dpa/jW)

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