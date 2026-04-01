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Aus: Ausgabe vom 09.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Pop

Nicht ohne ihn

Infolge der Verweigerung eines Großbritannien-Visums für den US-Rapper Kanye West wird ein mit ihm geplantes Musikfestival abgesagt: »Als Ergebnis des Einreiseverbots des Innenministeriums«, stand auf der Internetseite des Wireless Festivals, das im Juli im Londoner Finsbury Park hätte stattfinden sollen. Zuvor hatte es eine tagelange Debatte über die geplanten Auftritte des 48jährigen Rappers gegeben, der sich nur noch Ye nennt. Er war immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen aufgefallen, die er kürzlich erneut auf eine bipolare Störung zurückführte. (dpa/jW)

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