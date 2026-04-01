Veranstaltungen
»Zur aktuellen Situation im Iran«. Vorträge. Mila Mossafer und Mojdeh Arassi sind Gegnerinnen des iranischen Regimes und stellen sich auch gegen den Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran. Donnerstag, 9.4., 19 Uhr. Ort: Kiezhaus »Agnes Reinhold«, Afrikanische Str. 74, Berlin. Veranstalter: »Revolutionäre Perspektive Berlin«
»Trauer und Dank für Groß-Sand«. Mit einem Leichenschmaus fürs Krankenhaus Groß-Sand soll Abschied genommen werden. Freitag, 10.4., 17 Uhr. Ort: Bonifatiusplatz, Hamburg-Wilhelmsburg. Veranstalter: »Zukunft Elbinsel«
»›Vergessene‹ Geschichte – Berufsverbote«. Vernissage. Der »Radikalenerlass« mit seinen innenpolitischen Folgen wird in die deutsche Geschichte eingeordnet. Freitag, 10.4., 19 Uhr. Ort: GIKS, Kirchtorplatz 4, Dorfen. Veranstalter: AG International, GEW Erding
»Hände weg von Kuba«. Manifestation. Enrique Ubieta aus Kuba spricht zur aktuellen Lage in seiner Heimat. Sonntag, 12.4., 17 Uhr. Ort: Karl-Liebknecht-Schule, Am Stadtpark 68, Leverkusen. Veranstalter: DKP, Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba
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