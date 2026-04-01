Aus: Ausgabe vom 08.04.2026, Seite 2 / Ausland
Gaza Genozid
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Verzweiflung in Deir Al-Balah: Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule mit Vertriebenen in Gaza sind am Montag elf Menschen getötet worden.
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