Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Flüche einer ­Verfluchten« von Gisela Elsner, erschienen beim ­Verbrecher Verlag.

Das Buch »Um die Ecke in die Welt: über Filme und Freunde« von Wolfgang Kohlhaase, erschienen bei Neues Leben, ­haben gewonnen: ­Daniela Fuchs aus ­Uhingen und Bernd ­Göhlert aus Berlin.