Ivett Polyak-Bar Am/jW Verteilaktion der jungen Welt bei der Gewerkschaftsdemonstration in Berlin am 1. Mai 2024

Die heutige Ausgabe steht ganz im Zeichen des Friedens, des artikulierten Widerstandes gegen die von der Politik ausgerufene »Kriegstüchtigkeit«. In Dutzenden Städten bundesweit ist die junge Welt auf den Ostermärschen präsent: als Verteilexemplar, an Ständen oder mit Aktionsmaterial.

In knapp vier Wochen steht der nächste wichtige Termin an. Der 1. Mai wird weltweit als Kampftag der Arbeiterklasse begangen. In Zeiten des Klassenkampfes von oben, explodierender Lebenshaltungskosten und der rassistischen Vereinzelung bedeutet das, sich den regierungshörigen Mainstreammedien mit einer oppositionellen Stimme entgegenzustellen. Die Tageszeitung junge Welt muss daher auch auf den Veranstaltungen zum 1. Mai vertreten sein. Auch dafür sind bereits Bestellungen aus Dutzenden Orten bundesweit eingegangen.