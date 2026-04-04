»Gedenkmarsch Schwarzheide-Ruhland« anlässlich des Todesmarsches des KZ-Außenlagers Schwarzheide im Jahr 1945. Montag, 6.4., 11 Uhr. Ort: Mahnmal BASF, Schipkauer Str. 1, Schwarzheide. Veranstalter: Initiative Stolperschwelle Ruhland

»Friedenstüchtig statt kriegssüchtig«. Ostermarsch, Montag, 6.4., 12 Uhr, in Fürth, Hiroshima-Denkmal, von da aus Fahrraddemo nach Nürnberg; 13.30 Uhr am Kopernikusplatz, Nürnberg. Veranstalter: Friedensforum u.a.

»Hamburger Ostermarsch«. Wir protestieren gegen den Kriegskurs der Bundesregierung. Montag, 6.4., 12 Uhr, Friedensandacht, 12.30 Uhr: Auftaktkundgebung. Ort: S-Bahn Landwehr. Veranstalter: Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung

»Gegen Militarisierung der Gesellschaft und den deutschen Krieg!« Kundgebung. Mittwoch, 8.4., 18.30 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Willi-Richter-Saal, Wilhelm-Leuschner Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Arbeitsgruppe »Gegen den Notstand der Republik« mit Kolleginnen und Kollegen aus IG Metall, Verdi u. a.