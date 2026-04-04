Ein weiterer Personalwechsel beim Berliner Verlag: Reporterin Anja Reich-Osang verlässt die Berliner Zeitung. Das erklärte sie am Mittwoch auf Facebook. Die Ostberlinerin war mit ihren Reportagen eine der prägenden Autorinnen der Berliner Zeitung, bei der sie ihre Karriere noch zu DDR-Zeiten mit einem Volontariat begann. Anschließend studierte sie Journalistik in Leipzig und war von 1993 bis 1996 Lokalredakteurin bei der Welt, bevor sie zur Berliner Zeitung zurückkehrte. Für diese berichtete Anja Reich ab 2001 als Korrespondentin aus New York, leitete von 2008 bis 2011 das Magazin und war von 2018 bis 2020 erneut Korrespondentin, nun in Tel Aviv. Zuletzt war sie Teamchefin »Dossier«. (jW)