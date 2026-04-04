junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. April 2026, Nr. 79
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 2 / Ausland
Boxen

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
Adam Davy/PA Wire/dpa

Nigel Farage, der Chef der extrem rechten Partei Reform UK, begleitet den Boxer Dereck Chisora am Donnerstag in einem Panzer zu dessen Pressekonferenz vor einem Kampf in der Londoner o2-Arena.

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.