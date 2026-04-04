Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 2 / Ausland
Boxen
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Nigel Farage, der Chef der extrem rechten Partei Reform UK, begleitet den Boxer Dereck Chisora am Donnerstag in einem Panzer zu dessen Pressekonferenz vor einem Kampf in der Londoner o2-Arena.
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