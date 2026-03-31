München. Die Kletterer und Skibergsteiger im Deutschen Alpenverein (DAV) bekommen einen neuen Sportchef. Stefan Knirsch wird zum 1. April sportlicher und strategischer Geschäftsführer der DAV Leistungssport gGmbH, die unter anderem für die Olympiateams in Winter und Sommer sowie die Weltcupmannschaften zuständig ist. Knirsch war mehr als eineinhalb Jahrzehnte in führenden Positionen beim Verband »Snowboard Germany« aktiv, zuletzt als Direktor für Finanzen, Marketing und Verbandsmanagement.

Der DAV hatte 2025 beschlossen, eine hauptamtliche Geschäftsführung für den Bereich Leistungssport zu schaffen. Der Alpenverein ist der einzige deutsche Sportverband mit einer olympischen Sommer- und Wintersportart sowie einer paralympischen Disziplin (Paraclimbing). Neben Knirsch ist Florian Heumann in der Geschäftsführung für die Finanzen zuständig – er hatte den sportlichen Bereich zuletzt interimistisch verantwortet. (dpa/jW)