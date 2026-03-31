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Gegründet 1947 Mittwoch, 1. April 2026, Nr. 77
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Aus: Ausgabe vom 01.04.2026, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Kriege beenden! Frieden jetzt!« Mahnwache. Donnerstag, 2.4., 17 Uhr. Ort: Schlossplatz, Stuttgart. Veranstalter: Friedensmahnwache Stuttgart u. a. andere Organisationen

»Kriege verweigern – Frieden schaffen«. Ostermarsch. Donnerstag, 2.4., 17.30 Uhr. Ort: Schwanenplatz, Regensburg. Veranstalter: SDS, Solid, Schulstreikkomitte Regensburg u. a.

»Frieden schaffen ohne Waffen! Verhandeln statt schießen«. 37. Chemnitzer Ostermarsch. Freitag, 3.4., 10 Uhr. Ort: Neumarkt, Chemnitz. Veranstalter: Chemnitzer Friedensinitiative

»Jeder Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit«. Ostermarsch zum Fliegerhorst Jagel. Freitag, 3.4., 12 Uhr. Ort: Bahnhof Schleswig. Veranstalter: DFG-VK Flensburg

»Frieden und Energiewende statt atomares Wettrüsten und Uranmüll«. Ostermarsch. Freitag, 3.4., 13 Uhr. Ort: Urananreicherungsanlage, Röntgenstr. 4, Gronau. Veranstalter: Ostermarsch Gronau

»5. Ostermarsch in Brandenburg«. Sonnabend, 4.4., 14 Uhr. Ort: Neustädter Markt, Brandenburg a. d. Havel. Veranstalter: Bündnis für Frieden

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