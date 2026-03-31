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Aus: Ausgabe vom 01.04.2026, Seite 2 / Kapital & Arbeit
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Sebastian Willnow/dpa

Plopp! Für Biergenießer ist es flüssiger Kopfschmerz, aber unter Punks längst Kult: Sternburg aus Leipzig. Nach Generalüberholung sitzt seit Dienstag der überdimensionierte Kronkorken wieder auf der Brauerei.

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