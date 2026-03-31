Pristina. Der kosovarischen Fußballnationalmannschaft winkt im Falle der Qualifikation für die Fußball-WM im Sommer eine Prämie in Höhe von einer Million Euro. Nur noch ein Sieg über die Türkei am kommenden Dienstag daheim in Pristina trennt das Team aus dem Südbalkan von dem Geldsegen, den die Regierung von Ministerpräsident Albin Kurti ausgelobt hat. Bereits seit dem Halbfinalsieg gegen die Slowakei steht eine großzügige Prämie in Aussicht. Nach dem 4:3-Auswärtserfolg werde die kosovarische Regierung bei ihrer Sitzung am Montag die ­Überweisung von 500.000 Euro beschließen. (dpa/jW)