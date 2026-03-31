Trotz aller Sorgen wegen eines problematischen Umgangs ihrer Kinder mit sozialen Medien und Onlineangeboten: Viele Eltern wissen einer neuen Umfrage zufolge darüber Bescheid, was ihr Nachwuchs im Netz treibt. Die Hälfte der Befragten fühlt sich eher gut informiert, 24 Prozent sogar sehr gut, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse ergab. Ein Fünftel der Eltern allerdings fühlt sich schlecht darüber informiert, was ihr Kind sich im Internet ansieht, welche Spiele es spielt und was es postet. Die größte Sorge vieler Eltern ist, dass ihr Kind mediensüchtig wird. Das befürchten 53 Prozent der Befragten. Für die repräsentative Untersuchung befragten die Meinungsforscher vom 30. Januar bis 16. Februar bundesweit 1.001 Eltern, die Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren haben. Die KKH zählt nach eigenen Angaben mit gut 1,5 Millionen Versicherten zu den großen bundesweiten Krankenkassen. (dpa/jW)