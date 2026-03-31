Aus: Ausgabe vom 31.03.2026, Seite 2 / Ausland
Tag des Bodens
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Zur Mahnung an die »Beschlagnahmung« palästinensischen Landes durch Israel vor 50 Jahren pflanzten Bewohner Gazas am Sonntag Olivenbäumchen.
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