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Aus: Ausgabe vom 31.03.2026, Seite 2 / Ausland
Tag des Bodens

Ohne Kommentar

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Abdalhkem Abu Riash/Anadolu Agency/imago

Zur Mahnung an die »Beschlagnahmung« palästinensischen Landes durch Israel vor 50 Jahren pflanzten Bewohner Gazas am Sonntag Olivenbäumchen.

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