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Berlin. Nach dem Ausscheiden der FDP aus den Landtagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner den früheren Wählerinnen und Wählern der Liberalen ein Angebot gemacht. Nicht nur der Grünen-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, habe »immer wieder eine Einladung an die früheren Wählerinnen und Wähler der FDP ausgesprochen«, sagte sie am Dienstag der Welt. »Ich tue es auch.«

»Wir alle sollten ein Interesse daran haben, dass der Liberalismus, die liberale Demokratie, in der es darum geht, dass der Staat nicht alles macht, in der die Bürgerinnen und Bürger in die Eigenverantwortung kommen, gute Verteidiger hat«, fuhr Brantner fort. Dem Liberalismus gehe es »offenbar schlecht«. Derzeit entstünden Vierparteienparlamente mit CDU, Grünen, SPD und AfD – »da verschiebt sich etwas in Deutschland«, sagte die Politikerin.

Die FDP hatte bei den beiden Landtagswahlen im März den Einzug ins Parlament verpasst. Parteichef Christian Dürr und der gesamte Bundesvorstand zogen daraus Konsequenzen und erklärten am Montag geschlossen ihren Rücktritt. Dürr kündigte aber zugleich an, auf dem FDP-Bundesparteitag im Mai erneut für den Posten des Parteichefs anzutreten. (AFP/jW)