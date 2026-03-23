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Kriegsordnung
Eine Welt ohne NATO anstrebenVon Carmela Negrete
Ein Gespräch mit dem Autoren und Dramaturgen Fabian Scheidler über sein aktuelles Buch »Friedenstüchtig. Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen«.
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