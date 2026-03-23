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Kriegsordnung

Eine Welt ohne NATO anstreben

Von Carmela Negrete

Ein Gespräch mit dem Autoren und Dramaturgen Fabian Scheidler über sein aktuelles Buch »Friedenstüchtig. Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen«.

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