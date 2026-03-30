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Gegründet 1947 Montag, 30. März 2026, Nr. 75
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Aus: Ausgabe vom 30.03.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Mahnwache mit Kundgebung«. Mittwoch, 1.4., 16 Uhr. Ort: Rheinmetall Defence, Werftstr. 24, Flensburg. Veranstalter: DFG-VK Flensburg

»Schluss mit den Kriegen«. Ostermarschkundgebung. Donnerstag, 2.4., 16 Uhr. Ort: Anger, Erfurt, Veranstalter: Friedensbündnis Erfurt

»Friedenspolitik und Solidarität statt Rüstung und Kriegesvorbereitung«. Ostermarschkundgebung in Jena. Donnerstag, 2.4., 16 Uhr. Ort: Holzmarkt, Jena. Veranstalter: Friedenskreis Jena

»Friedensfähig statt kriegstüchtig«. Mahnwache. Infostand, Berliner Appell. Donnerstag, 2.4., 16 Uhr. Ort: Elvis-Presley-Platz, Wetterau. Veranstalter: Aktion Frieden Wetterau

»Ostermarsch in Königs Wusterhausen«. Kundgebung. Donnerstag, 2.4., 17 Uhr. Ort: Kirchplatz, Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung

»Friedens- und Antikriegslieder als Aufruf zum Ostermarsch«. Livemusik. Freitag, 3.4., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Anti-War-Café, Rochstr. 3, Berlin

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