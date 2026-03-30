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Aus: Ausgabe vom 30.03.2026, Seite 2 / Ausland
USA

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Eduardo Munoz/Reuters

In den USA sind am Wochenende bei den »No Kings«-Protesten in Tausenden Städten Menschen auf die Straße gegangen. Besonders die Abschiebepolitik sowie der Iran-Krieg standen im Fokus. (New York, 28.3.2026)

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