Aus: Ausgabe vom 30.03.2026, Seite 2 / Ausland
USA
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In den USA sind am Wochenende bei den »No Kings«-Protesten in Tausenden Städten Menschen auf die Straße gegangen. Besonders die Abschiebepolitik sowie der Iran-Krieg standen im Fokus. (New York, 28.3.2026)
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