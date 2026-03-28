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Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. März 2026, Nr. 74
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
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Aus: Ausgabe vom 28.03.2026, Seite 8 (Beilage) / Wochenendbeilage
Rätseln und gewinnen!

Kreuzworträtsel

Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Um die Ecke in die Welt: über Filme und Freunde« von Wolfgang Kohlhaase, erschienen bei Neues Leben.

Das Buch »Ach du meine Nase! Das Quiz zu Film und Fernsehen in der DDR« von Mirko Krüger, erschienen bei Klartex, haben gewonnen: H. Presberger aus Potsdam und Merita Krasniqi aus Bad Breisig

Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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