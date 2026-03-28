Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Um die Ecke in die Welt: über Filme und Freunde« von Wolfgang Kohlhaase, erschienen bei Neues Leben.

Das Buch »Ach du meine Nase! Das Quiz zu Film und Fernsehen in der DDR« von Mirko Krüger, erschienen bei Klartex, haben gewonnen: H. Presberger aus Potsdam und Merita Krasniqi aus Bad Breisig