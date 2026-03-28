Veranstaltungen
»Zur aktuellen Lage in Kuba«. Berichte über eine Kuba-Reise. Sonnabend, 28.3., 14 Uhr. Ort: Haus der DKP, Hoffnungstr. 18, Essen. Veranstalter: Netzwerk Cuba
»Eine Brücke für Rosa L. – Die Geschichte der Namensgebung für den Rosa-Luxemburg-Steg«. Vorstellung der neuen Publikation der Berliner Geschichtswerkstatt mit den Autoren. Montag, 30.3., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Laden der Berliner Geschichtswerkstatt, Goltzstraße 49, Berlin
»Die Straße ist kein Zuhause – Obdachlosigkeit abschaffen jetzt!« Aktionscamp ab Dienstag, 31.3., 11 Uhr, bis 5.4. in der Hamburger Innenstadt auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz. Gemeinsam mit Erfahrungsexperten und einem bunten Programm machen wir auf Obdachlosigkeit in der Hansestadt aufmerksam. Veranstalter: Bündnis »Solidarität statt Ausgrenzung«
»Rage against the Blockade«. Kuba-Solikonzert mit den Bands Demojacke, Schlägertrupp und Sharpened Lives. Sonnabend, 4.4., 19 Uhr, Ort und Veranstalter: Café Exzess, Leipziger Str. 91, Frankfurt am Main
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