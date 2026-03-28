Zwei Boote der Kuba-Flottille vermisst
Mexiko-Stadt. Die mexikanische Marine hat am Donnerstag Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet, um zwei Segelboote mit neun Besatzungsmitgliedern verschiedener Nationalitäten in der Karibik zu finden. Die beiden Boote waren laut der Zeitung La Jornada am 20. März von Mexiko aus mit humanitärer Hilfe an Bord im Rahmen der Hilfsflottille »Nuestra América« in Richtung Havanna ausgelaufen. Ihre Ankunft wurde spätestens Mittwoch erwartet. Seitdem gibt es aber von den beiden Booten kein Lebenszeichen. Das Flaggschiff der Kuba-Flottille, die »Granma 2.0«, legte planmäßig am Dienstag in Havanna an. (jW)
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