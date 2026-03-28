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Aus: Ausgabe vom 28.03.2026, Seite 2 / Ausland
Nordkorea

Ohne Kommentar

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AFP PHOTO /TELEGRAM/PUL_1 VIA AFPTV

Kim Jong Un, Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea, empfängt am Donnerstag in Pjöngjang Alexander Lukaschenko, Amtskollege aus Belarus, und prüft dessen Gastgeschenk auf Tauglichkeit.

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