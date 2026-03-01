Favoritensiege
Schwenningen/Mannheim. DEL-Hauptrundensieger Kölner Haie ist mit einem knappen Sieg in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Der achtmalige deutsche Meister legte am Mittwoch mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) bei den Schwenninger Wild Wings in der Viertelfinalserie vor. Oliwer Kaski (13. Minute) erzielte früh das entscheidende Tor. Obwohl die Haie die Hauptrunde gewonnen und damit die beste Ausgangsposition für die Playoffs haben, starten sie zur besseren Planung der Hallenbelegung in der heimischen Lanxess-Arena stets mit einem Auswärtsspiel in die Serie. Auch der Hauptrundenzweite Adler Mannheim gewann sein erstes Viertelfinale gegen Bremerhaven.(dpa/jW)
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