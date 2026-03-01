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Aus: Ausgabe vom 27.03.2026, Seite 2 / Ausland
Maduro-Prozess

Ohne Kommentar

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AP Photo/Heather Khalifa/dpa

Am Donnerstag musste Venezuelas Präsident Nicholas Maduro erneut in New York vor Gericht erscheinen. Vor dem Gebäude forderten Aktivisten die Freilassung des von den USA zusammen mit seiner Frau Cilia Flores entführten Politikers.

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