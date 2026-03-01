Time. Norwegens Stürmerstar Erling Haaland hat das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes gekauft. Gemeinsam mit seinem Vater Alf-Inge erwarb er laut der Nachrichtenagentur NTB schon im Dezember eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594 für 1,3 Millionen Norwegische Kronen (knapp 116.000 Euro). Behalten will er es aber nicht. »Ich war nie ein großer Leser«, sagte er laut einer Mitteilung seiner Heimatkommune Time. Dieser hat er das Buch nämlich jetzt dauerhaft überlassen, genauer gesagt der Bibliothek in der Stadt Bryne, in der Haaland aufgewachsen ist. (dpa/jW)