Die EU-Kommission und Großbritannien wollen zur Unterstützung der Kultur in der Ukraine mehr Geld bereitstellen. 250.000 Euro sagte der EU-Kommissar für Kultur, Glenn Micallef, seitens der Kommission zu. Großbritannien wolle seinen Beitrag zum Schutz des ukrainischen Kulturerbes im Vergleich zu den zuletzt zugesagten 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro) mehr als verdoppeln, teilte der britische Kulturminister Ian Murray nach einem gemeinsamen Treffen in Brüssel mit. Mit mehr als 50 Millionen Euro hätten die Kommission und die Mehrheit der Mitgliedstaaten den Kultursektor seit Kriegsbeginn bereits unterstützt, so der Kommissar. Kultur schaffe »Raum für Dialog und Verständnis dort, wo die Politik allein es nicht vermag«, sagte Micallef. »Sie erinnert uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit in einer Zeit, in der Spaltungen zunehmen.« Nach Angaben der UNESCO sind derzeit mehr als 500 Kulturstätten in der Ukraine beschädigt. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Krieg gegen die Ukraine. (dpa/jW)