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Aus: Ausgabe vom 26.03.2026, Seite 2 / Ausland
Argentinien

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Cristina Sille/dpa

Am Dienstag jährte sich der Militärputsch in Argentinien zum 50. Mal. In Buenos Aires gedachten Zehntausende der Opfer und protestierten gegen die amtierende Ultrarechtsregierung und deren Verherrlichung des Faschismus.

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