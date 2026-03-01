Aus: Ausgabe vom 26.03.2026, Seite 2 / Ausland
Argentinien
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Am Dienstag jährte sich der Militärputsch in Argentinien zum 50. Mal. In Buenos Aires gedachten Zehntausende der Opfer und protestierten gegen die amtierende Ultrarechtsregierung und deren Verherrlichung des Faschismus.
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