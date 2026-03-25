Die Bestände wandernder Süßwasserfischarten sind einem UN-Bericht zufolge seit 1970 weltweit um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Ihr Schutz erfordere länderübergreifende Zusammenarbeit, sagte Zeb Hogan, Leitautor der Analyse zu wandernden Süßwasserfischen. Der Bericht des UN-Übereinkommens zum Schutz wandernder Tierarten wurde zur laufenden Konferenz in Brasilien vorgestellt. Demnach gehören wandernde Süßwasserfische zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen weltweit. Als Hauptursachen nennt die Analyse den Bau von Staudämmen, die Fragmentierung von Flüssen, Verschmutzung, Überfischung und klimabedingte Veränderungen von Ökosystemen. Laut Bericht benötigen mindestens 325 Arten koordinierte Schutzmaßnahmen. (dpa/jW)