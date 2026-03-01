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Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Er muss gehen

Köln. Der 1. FC Köln hat sich von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Der abstiegsbedrohte Fußballbundesligist bestätigte den Rauswurf des 44jährigen einen Tag nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Kotrainer René Wagner übernimmt den Job. Zuerst hatten Bild und Express über die Personalie berichtet. Sportchef Thomas Kessler hatte schon kurz nach dem Spiel am Sonnabend ein Bekenntnis zum Trainer vermieden. »Klar ist, dass du irgendwelche Stellschrauben drehen musst, damit du auch in der Lage bist, mal wieder ein Fußballspiel zu gewinnen«, hatte der 40jährige gesagt. »Heute wurde hier viel geboten, nur leider keine drei Punkte für den 1. FC Köln.« (dpa/jW)

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