Toruń. Ein 17jähriger hat sich zum jüngsten Weltmeister der Leichtathletikgeschichte gekrönt. Der US-amerikanische Teenager Cooper Lutkenhaus feierte bei der Hallen-WM in Polen den Titel über 800 Meter. Laut dem Weltverband ist er damit auch der jüngste Einzelmedaillengewinner überhaupt – egal ob unter dem Hallendach oder draußen im Stadion. Im Alter von 17 Jahren und 93 Tagen war er in 1:44,24 Minuten zu schnell für die Konkurrenz. (dpa/jW)