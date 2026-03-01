Aus: Ausgabe vom 24.03.2026, Seite 2 / Inland
SEZ
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Freunde des vom Abriss bedrohten Sport- und Erholungszentrums (SEZ) feierten am Montag den 45. »Geburtstag« des einstigen DDR-Prestigebaus an der Landsberger Allee in Berlin.
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