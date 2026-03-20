Fort Lauderdale. Der argentinische Fußballsuperstar Messi hat sein 900. Karrieretor erzielt. Er traf beim 1:1 (1:0) mit Inter Miami gegen Nashville, der 38 Jahre alte Weltmeister konnte das Aus seines Klubs im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup aufgrund der Auswärtstorregel aber nicht verhindern. Das Hinspiel in Nashville war torlos geblieben. Für Messi war es Tor Nummer 81 für den MLS-Klub seit seinem Wechsel 2023. 672 Treffer erzielte er für den FC Barcelona, für Paris Saint-Germain 32 sowie 115 für die argentinische Nationalmannschaft. (sid/jW)