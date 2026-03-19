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19.03.2026, 14:00:00 / Feuilleton
Jessica

Wir Ossis sind die Indianer Deutschlands

Von jW

Bekannt wurde Tino Eisbrenner mit seiner Band Jessica, später auch als Solokünstler. Vor vierzig Jahren erschien das inzwischen legendäre Album Spieler beim DDR-Label Amiga und verkaufte sich rund 180.000-mal. Nun hat sich die Band wieder zusammengefunden; eine Tournee ist angekündigt, ebenso eine Neuauflage des Albums. Aus diesem Anlass sprachen wir mit dem Künstler über seine Erfolge in der DDR, die schwierige Zeit nach der sogenannten Wende sowie über sein Engagement für Frieden und Völkerverständigung.

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