Köln. Die Kölner Haie haben bei der Jahrespreisverleihung der Deutschen Eishockeyliga abgeräumt. Janne Juvonen wurde sowohl zum Torhüter als auch zum Spieler des Jahres gekürt. Trainer des Jahres wurde sein Coach und finnischer Landsmann Kari Jalonen. Der achtmalige deutsche Meister wurde souverän Hauptrundensieger und stellte dabei mit 116 Punkten den Rekord der Adler Mannheim aus der Saison 2018/2019 ein. Das Playoff-Viertelfinale startet in der kommenden Woche. (dpa/jW)