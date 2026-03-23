Torun. Leichtathletikstar Armand Duplantis hat bei der emotionalen Rückkehr an den Ort seines ersten Weltrekords einmal mehr seine Extraklasse demonstriert. Der schwedische Stabhochspringer bejubelte bei der Hallen-WM in Polen mit 6,25 Metern die nächste Goldmedaille seiner großen Karriere. Höher als er sprang noch niemand bei einer WM unter dem Hallendach. Auf den Angriff auf seinen 16. Weltrekord verzichtete Duplantis bei dieser Leichtathletikshow. Vor gut einer Woche war der 26jährige atemberaubende 6,31 Meter gesprungen. Mit seinem vierten Titel bei einer Hallen-WM zog der Schwede in dieser Wertung mit dem legendären Ukrainer Sergej Bubka gleich. (dpa/jW)