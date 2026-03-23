Nürburg. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit seinem Team nach dem Sieg zum Auftakt der Nürburgring Langstreckenserie disqualifiziert worden. Wie die Rennserie mitteilte, stellte sich zwei Stunden nach dem Lauf heraus, dass sieben statt der erlaubten sechs Sätze Reifen verwendet worden waren. Deswegen sahen sich die Sportkommissare gezwungen, das von Mercedes unterstützte Team Verstappen Racing nachträglich noch aus der Wertung zu nehmen. Der 28jährige Niederländer hatte im Mercedes-AMG GT3 gemeinsam mit Daniel Juncadella und Jules Gounon den vierstündigen Lauf in seiner Klasse fahrerisch dominiert. (dpa/jW)