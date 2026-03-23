Gegründet 1947 Montag, 23. März 2026, Nr. 69
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.03.2026, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Mahnwache gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumungen«. Kundgebung mit Ansprachen und Musik, mit Essen und Trinken. Im Roten Rathaus findet an diesem Tag die Ministerpräsidentenkonferenz Ost im Beisein von Bundeskanzler Merz statt. Ein Grund mehr, zu demonstrieren. Donnerstag, 26.3., 12 Uhr. Ort: Rotes Rathaus, Berlin. Veranstalter: Bündnis gegen Obdachlosigkeit

»Rote Zone: Hausbesetzungen, Aktivismus und Stadtentwicklung in Hannover«. Lesung mit der Historikerin Tanja Tschöke. Im Dezember 1971 wurde ein Haus in der Arndtstraße besetzt. Trotz schneller Räumung war es der Startschuss für die Entstehung selbstverwalteter Jugendzentren. Donnerstag, 26.3., 19 Uhr. Ort: UJZ Korn, Kornstr. 28, Hannover. Veranstalter: Interventionistische Linke Hannover

»Tüpisch Türkisch«. Filmfestival. Neue unabhängige Filme aus der Türkei sowie Filme aus kurdischer Perspektive. Programm: tuepisch-tuerkisch.de. Donnerstag, 26.3., 19 Uhr, bis Sonntag, 29.3. Ort: Filmforum NRW, Museum Ludwig, Bischofsgartenstr. 1, Köln. Veranstalter: Filmfestival »Tüpisch Türkisch«

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton