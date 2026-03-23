Aus: Ausgabe vom 23.03.2026, Seite 2 / Ausland
Anti-Babiš-Protest
Ohne Kommentar
In Prag sind am Sonnabend laut Angaben der Initiative »Millionen Momente für Demokratie« 200.000 Menschen gegen die Regierung des EU-skeptischen rechten Milliardärs Andrej Babiš auf die Straße gegangen, zu sehen waren neben EU- auch viele NATO-Fahnen.
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