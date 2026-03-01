Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. März 2026, Nr. 68
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Aus: Ausgabe vom 21.03.2026, Seite 2 / Ausland
Nahostkonflikt

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Mahmoud Illean/AP/dpa

Israels Regierung hat am Freitag allen Muslimen ein frohes Zuckerfest gewünscht. Zugleich hat es die Altstadt von Jerusalem und den Zugang zum Tempelberg abgeriegelt, weswegen viele Gläubige im Freien beten.

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