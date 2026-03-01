Aus: Ausgabe vom 21.03.2026, Seite 2 / Ausland
Nahostkonflikt
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Israels Regierung hat am Freitag allen Muslimen ein frohes Zuckerfest gewünscht. Zugleich hat es die Altstadt von Jerusalem und den Zugang zum Tempelberg abgeriegelt, weswegen viele Gläubige im Freien beten.
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