Houston. Angeführt von ihren überragenden Ausnahmekönnern Luka Dončić und LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihre Siegesserie in der Basketballprofiliga NBA ausgebaut. Das Team aus Kalifornien gewann bei den Houston ­Rockets mit 124:116 und feierte den siebten Erfolg in Serie. Dončić war mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds erneut der prägende Spieler, James steuerte 30 Zähler bei und verwandelte 13 seiner 14 Würfe. Die Lakers, bei denen Maximilian Kleber erneut fehlte, liegen mit 44 Siegen auf Platz drei der Western ­Conference. (dpa/jW)