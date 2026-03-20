Berlin. Athletenvertreter haben auch den neuen Entwurf der Bundesregierung für ein Sportfördergesetz kritisiert. Insbesondere bemängeln sie den aus ihrer Sicht zu geringen Einfluss innerhalb der geplanten Sportagentur. »›Athleten Deutschland‹ zeigt sich schockiert über den am Mittwoch veröffentlichten Referentenentwurf des Bundeskanzleramts für ein Sportfördergesetz und lehnt diesen in der vorliegenden Form entschieden ab«, sagte die Präsidentin von »Athleten Deutschland«, Pia Greiten. Der Entwurf liegt der dpa vor. Sportstaatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) könnte das überarbeitete Sportfördergesetz kommende Woche im Kabinett präsentieren. (dpa/jW)