München. Der FC Bayern München hat auch das Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo deutlich gewonnen. Beim 4:1-(1:0-)Heimsieg gegen die Norditaliener trafen Harry Kane (25. Minute/Handelfmeter, 54.), Lennart Karl (56.) und Luis Díaz (70.) für die Münchner. Lazar Samardžić (85.) erzielte das Ehrentor für die Gäste. Das Hinspiel hatte der deutsche Fußballrekordmeister mit 6:1 für sich entschieden. Im Viertelfinale geht es im April gegen Real Madrid weiter. Vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Arena dominierten die Gastgeber das Spiel nach Belieben. (dpa/jW)