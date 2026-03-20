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Aus: Ausgabe vom 20.03.2026, Seite 2 / Feuilleton
Indonesien

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Firdia Lisnawati/AP/dpa

»Ogoh-Ogoh« werden böse Geister darstellende Bildnisse genannt, die während einer Parade am Abend vor »Nyepi«, dem Neujahrstag der balinesischen Hindus, rituell gereinigt werden

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